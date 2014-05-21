На Донбассе есть позитивные тенденции, террористы ушли в глухую оборону - эксперт

На Донбассе, охваченном кризисом и сепаратистскими беспорядками, появились позитивные тенденции. В частности, это заявления бизнесмена Рината Ахметова, направленные против экстремистов из так называемой ДНР, уход в глухую оборону пророссийских террористов и принятие Верховной Радой Меморандума взаимопонимания и мира.

Такое мнение в комментарии "Главреду" высказал политолог Сергей Таран.

Говоря о решении ВР, он отметил: "Принятый Меморандум существенно ничего не изменит, но появление позитивных тенденций он означает. Один из самых важных подходов, когда речь идет о борьбе с экстремизмом и сепаратизмом, – нормализация отношений между теми, кто выступает за умеренные методы борьбы и вооруженные, между ними нужно проложить путь", - считает он.

"За данный меморандум проголосовало немало приверженцев предыдущей власти и (фактически поддержал - ред.) Ахметов, который не всегда занимал однозначную позицию по отношению к нынешнему официальному Киеву, а сейчас его позиция смягчилась. Это значит, что в лагере сепаратистов есть раскол между приверженцами умеренных методов борьбы и вооруженных. Это – положительная тенденция", - пояснил эксперт.

"Сама по себе она еще ничего не решает, но стратегически это значит, что есть крыло, которое поняло, что Луганская и Донецкая области просто не могут самостоятельно существовать, и это (их независимость - ред.) будет катастрофой, в первую очередь, для них лично. И есть террористы, которым уже нечего терять. Потому данный раскол и стал поводом для принятия меморандума. Сам по себе он ничего не значит, потому что из него все вычищено, убраны все неоднозначные моменты. Но, все-таки, это значит, что есть люди, которые готовы договариваться о мирном улаживании конфликта", - уверен Таран.

Говоря о пророссийских террористах на Донбассе, политолог обратил внимание на то, что они "перешли в глухую оборону".

"Если раньше сохранялась интрига – распространится ли военный конфликт на другие области, и речь шла об экспорте террористического движения в Харьковскую и Запорожскую области, то сейчас об этом не говорится. Сейчас сепаратисты удерживают глухую оборону. Поскольку уже в самих Луганской и Донецкой областях люди заявляют, что так называемые ДНР и ЛНР – это, на самом деле, террористические организации, которые нужно гнать в шею. Потому наличие данного раскола – безусловный позитив", - уверен он.

"Это является достаточно позитивной тенденцией, которая наметилась в этих регионах и показывает, что не так уж единогласно люди поддерживают эти республики, как еще две недели назад об этом заявляли сепаратисты и Россия", - добавил Таран.

Напомним, Ахметов резко выступил против террористов на Донбассе, после его призыва там проходят забастовки, которые поддержала Днепропетровщина.

В то же время, среди пророссийских террористов в Донецкой области наметился серьезный раскол.