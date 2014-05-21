Новый президентский рейтинг: Порошенко идет первым, Тимошенко - вторая

По результатам последних опросов общественного мнения, на президентских выборах 25 мая 44,6% украинцев собираются голосовать за Петра Порошенко. Еще 8,4% намерены отдать голоса Юлии Тимошенко.

Таковы результаты опросов Фонда "Демократические инициативы им. Илька Кучерива" и центра им. Разумкова, передает УНИАН.

На третьем месте в президентском рейтинге идет Анатолий Гриценко – за него готовы проголосовать 7,5% избирателей.

Далее идут Сергей Тигипко (7%), Олег Ляшко (5,4%), Петр Симоненко (3,1%), Михаил Добкин (2,6%), Ольга Богомолец (1,7%) и Вадим Рабинович (1,6%).

При этом не определились с тем, за кого будут голосовать, 15% избирателей.

В то же время, при условии проведения второго тура, за Петра Порошенко готовы проголосовать 52,2%, за Юлию Тимошенко 9,9%, не определились – 12,6% респондентов и 25% не пойдут на выборы.

В паре с Сергеем Тигипко также побеждает Петр Порошенко (56,1%), а Сергей Тигипко – 12,2%, 11,2% опрошенных в такой ситуации не определились, и 20,6% не пойдут на выборы.

Опрос проводился с 14 по 18 мая во всех регионах Украины за исключением Крыма. Опрошено 2011 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.