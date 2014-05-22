На Луганщине люди в камуфляже пытались засыпать защитные рвы на границе с Россией

На Луганщине украинские пограничники помешали попытке людей в камуфляжной форме засыпать защитные рвы на границе с Российской Федерацией.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы пограничного ведомства Олег Слободян, пишет ТСН со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его информации, в 19.30 пограничники, которые осуществляли контроль ситуации на госгранице возле пункта пропуска "Краснодон" Луганской области, обнаружили с российской стороны ГАЗель, у которой неизвестные лица в камуфляжной форме засыпали защитные рвы.

Пограничники попытались задержать нарушителей, произвели несколько выстрелов вверх, после чего неизвестные скрылись в сторону РФ.

"Скорее всего, эти лица пытались подготовиться к попытке пересечь на своем транспортном средстве границу Украины со стороны России", - отметил Слободян.

Напомним, ночью 22 мая террористы несколько раз пытались с боем прорвать границу Украины с Россией в Луганской области.

Пограничники отбили атаки террористов, которые применяли гранатометы.

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