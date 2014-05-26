На Донбассе орудуют 20 тысяч терористов, и отряд вторжения стоит на границе - Луценко

Экс-глава МВД Юрий Луценко считает, что на территории Донбасса действуют около 20 тыс. вооруженных террористов.

Об этом он заявил в эфире 5 канала.

"В Луганской области более 5 тысяч вооруженных террористов. Отряд вторжения стоит прямо на границе: российский спецназ в старой советской десантной форме просто держит ворота для перевозки грузов – рухнула граница. В Донецкой области их втрое больше", - сказал он, заметив, что каждый день грузовики привозят оружие.

Ранее "Главред" сообщал, что в ночь 24 мая пять грузовиков с боевиками пытались прорваться через украинскую границу со стороны России в районе пункта пропуска "Дубровка" Донецкой области.