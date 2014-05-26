Порошенко готов к встрече с Путиным: мы знаем друг друга

Петр Порошенко, который побеждает на выборах президента Украины, заявил, что хотел бы встретиться с российским руководством уже в первой половине июня.

Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщает ИТАР-ТАСС.

По его словам, урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины "невозможно без представительства Москвы".

"Россия - наш крупнейший сосед... Мы с Путиным знаем друг друга", - добавил он.

Напомним, что первый международный визит в качестве президента Порошенко намерен нанести в Польшу, где ожидаются и прибытия президента США Барака Обамы. Поездка может состояться 4 июня.

Порошенко отметил, что получил соответствующее приглашение от президента Польши Бронислава Коморовского.

По его словам, в Польше запланирован "широкий круг переговоров". "Я убежден в том, что это будет полезно для страны, полезно для координации действий наших союзников, партнеров надежных, которые в трудную минуту пришли и подставили плече Украине, это и США, и руководство ЕС, и лидеры отдельных европейских государств", - сказал он.

По словам Порошенко, "Варшава - одно из самых лучших мест, которые можно себе представить для этих переговоров".

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