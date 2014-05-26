Главарь ЛНР пообещал расстрелять "коллегу" из ДНР: за измену и трусость

Главарь террористов из ЛНР объявил своего "коллегу" из ДНР предателем и пообещал его расстрелять.

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

Такое решение было объявлено после того, как Денис Пушилин сбежал из здания Донецкого ОГА с большой сумкой в окружении автоматчиков.

Кроме того, стало известно, что Пушилин собирается попросить о помощи президента РФ Владимира Путина.

После этой информации главарь ЛНР Валерий Болотов объявил Пушилина предателем и заявил, что последний будет ликвидирован.

Напомним, сегодня в Донецке прошли ожесточенные бои между террористами и силами АТО, в настоящий момент противостояние утихло, но отдельные стычки продолжаются.