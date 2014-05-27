Штаб АТО поставил ультиматум террористам в Донецке

Украинские силовики в Донецке поставили террористам, укрепившимся в аэропорту, ультиматум.

Об этом заявил пресс-офицер штаба АТО Владислав Селезнев в своем Facebook.

В частности, он напомнил, что "26 мая в 4:30 боевиками был захвачен аэропорт имени Прокофьева в Донецке. Их насчитывалось около 200 человек, основную часть которых составляли представители других государств".

По данным Селезнева, "основная группировка разместилась в новом терминале аэропорта. Захват терминала создавал угрозу жизни мирного населения. В связи с этим для предотвращения негативных последствий руководством АТО был поставлен ультиматум по капитуляции. Тем, кто был готов сложить оружие, гарантировалась безопасность".

"Боевики не приняли наших условий. В четко указанное время были начаты действия по нейтрализации террористов. После легкого ранения украинского военнослужащего был нанесен удар с применением авиации. Боевики, которые находились в помещении терминала, были уничтожены", - отметил пресс-офицер.

"В настоящее время разведаны все объекты боевиков. В случае, если боевики не сдадутся, по разведанным объектам будет нанесен удар из высокоточного специального оружия. Задачи АТО продолжают реализовываться", - подчеркнул Селезнев.

Также он рассказал о потерях среди украинских силовиков: "На данный момент подтвержденных данных о потерях среди участников АТО нет. Информация о гибели террористов уточняется".

Отдельно Селезнев добавил, что уже завтра в помещении освобожденного терминала начнут свою работу уполномоченные следователи.

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