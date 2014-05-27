Ярема заявил, что переломный момент в АТО уже наступил

26 мая наступил переломный момент в антитеррористической операции, когда террористы поняли, что нападать на украинскую армию "только себе во вред".

Об этом после заседания Кабмина сказал первый вице-премьер-министр Виталий Ярема, передает УНН.

"Переломный момент в АТО уже наступил. Сегодня тот уровень дерзости, присутствовавший у террористов, уже прошел и они поняли, что нападать на украинскую армию - себе во вред. Они это почувствовали по той операции, которая вчера проходила в донецком аэропорту", - сказал он.

Политик также подчеркнул, что сегодня нет оснований вводить чрезвычайное положение на Востоке Украины.

Как известно, Ярема ранее заявлял, что антитеррористическая операция на востоке Украины будет проводиться до полного уничтожения боевиков.





Напомним, ранее в штабе АТО заявляли, что после зачистки силовиками террористов в аэропорту Донецка боевики напуганы и начали "сливать" друг друга силовикам.