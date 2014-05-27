Эксперт о Донбассе: мирному большинству нужен диалог, бандитов необходимо истреблять

Для того, чтобы решить проблему Донбасса, новому президенту Петру Порошенко необходимо предложить жителям региона четкий план действий по возвращению к нормальной, мирной жизни. В то же время, переговоры с вооруженными боевиками невозможны, против них нужно применять силовые методы.

Такое мнение на чате в "Главреде" выразила социолог Ирина Бекешкина.

Она обратила особое внимание на то, что большинство населения Донбасса - за единство Украины.

"Скажу, как социолог, что сторонников присоединения Донбасса к России – меньшинство (около 30%, что, впрочем, немало). Чем станет будущий Донбасс? В значительной степени зависит от нынешних решений Украины, в первую очередь, новоизбранного президента, а также от экономической элиты Донбасса (собственников предприятий, шахт и пр., на которых работают жители региона)", - считает эксперт.

"Тот бандитизм, который сейчас разворачивается на Донбассе (в результате действий пророссийских террористов - ред.), затрагивает и обычных жителей. То есть, необходимы диалог с мирным Донбассом (а это большинство) и беспощадное истребление агрессивного меньшинства, по сути, бандитов", - уверена она.

Эксперт обратила внимание на невозможность переговоров с террористами. "Вооруженные, по сути, бандиты, которые с оружием в руках узурпировали власть, очевидно, Порошенко не примут. Как и любого другого. Что касается населения Донбасса, особенно его экономической элиты, то очевидно их стремление наконец-то вернуться к нормальной человеческой жизни. Но для того, чтобы они приняли Порошенко, он должен предложить совершенно четкий и конкретный план действий", - резюмировала Бекешкина.

Напомним, на Донбассе, в частности, в Донецке, активизировалась антитеррористическая операция: больше читайте в спецтеме "Главреда".