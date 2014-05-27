Украина переходит ко второй фазе упрощения визового режима с ЕС

Еврокомиссия приняла решение, согласно которому Украина может переходить ко второй фазе либерализации визового режима с Евросоюзом.



Об этом сообщила пресс-служба представительства ЕС в Украине, пишет "Украинская правда".



Во вторник Еврокомиссия пришла к выводу, что Украина создала все необходимые законодательные, политические и институциональные рамки и достигла соответствия требованиям первой фазы визового диалога. В связи с этим, можно начинать вторую фазу, в рамках которой Европейская комиссия будет проверять выполнение всех этих правил.



Комментируя событие, президент Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу отметил, что предложение перейти ко второй фазе является, прежде всего, "признанием важных законодательных реформ, которые были приняты в последние месяцы".



"Хотя впереди все еще остается важная работа, это очень конкретный сигнал власти и гражданам Украины, что в условиях упорной работы преимущества близкой ассоциации с ЕС являются реальными и ощутимыми для всех", - отметил глава Еврокомиссии.



Европейский комиссар по внутренним делам Сесилия Мальмстрем отметила, что после этого доклада "мы можем перейти ко второй фазе" выполнения Плана действий по визовой либерализации.