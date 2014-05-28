Погранслужба: восточную границу с Россией усилят, но перекрывать не будут

В ближайшее время восточная граница Украины с Россией будет существенно усилена.

Об этом заявил глава Госпогранслужбы Украины Николай Литвин, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас принимается решение. Я думаю, что в ближайшие дни мы его увидим, что в ближайшие дни будет значительное усиление этого участка границы", - сказал он.

При этом Литвин уточнил, что речь о полном закрытии границы пока не идет.

Напомним, ранее украинские пограничники попросили армию помочь в отражении атак сотен террористов, которые пытаются проникнуть на Донбасс с территории России.