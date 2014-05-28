Путин еще может ввести войска в Украину, но террористы его раздражают - западные СМИ

Угроза прямого военного вторжения России в Украину снизилась, но все еще остается. В то же время, пророссийские террористы на Донбассе, возможно, уже раздражают президента РФ Владимира Путина в связи с тем, что выходят из-под контроля.

Об этом пишет канадская газета Globe and Mail, статью которой публикует Инопресса.

"Наступление украинской армии на пророссийских повстанцев (террористов, в частности, действующих в Донецке - ред.) на востоке Украины не застало Владимира Путина врасплох, но ожесточенность столкновений, возможно, станет переломным фактором, если они выйдут из-под контроля", - пишет издание со ссылкой на агентство Reuters.



Вероятность того, что российские силы вторгнутся на восток Украины, снизилась, и Путин, кажется, удовлетворился достигнутым на данный момент, предполагает автор статьи Тимоти Хэритедж. Но тщательно продуманные планы президента РФ, по его мнению, могут рухнуть в одночасье при следующем обстоятельстве: если в ходе одного эксцесса погибнет большое число мирных жителей (отметим, что, по данным украинских силовиков и экспертов, экстремисты устраивают провокации с целью гибели мирных людей - ред.), Путин окажется под давлением общественности и будет вынужден ввести войска, чтобы "защитить русскоязычное население".

"Если держаться в стороне и ничего не делать, то это может вызвать негативную общественную реакцию внутри страны на то, что этнических русских на Украине оставили во власти администрации в Киеве", - отмечает аналитик Тим Эш. Но, по его мнению, "официальное вмешательство со стороны России теперь может привести к новым, большим санкциям со стороны Запада".



"Не думаю, что это стало сюрпризом, - отзывается об усилении операции против террористов политолог Борис Макаренко. - Было ясно, что предвыборная кампания служила ограничением действий армии в Украине".



"Что оказалось менее ожидаемым и могло застигнуть Кремль врасплох, так это интенсивность столкновений", - пишет Хэритедж. Корреспонденты Reuters видели десятки трупов после сражения за аэропорт в Донецке (захваченный экстремистами, после чего они были выбиты оттуда - ред.), отмечает автор статьи.

Также журналист считает, что террористы "стали угрозой сохранению статус-кво и, возможно, раздражают Путина, потому что их непредсказуемые действия увеличивают риск того, что события выйдут из-под контроля".



Как отмечает НАТО, несмотря на признаки того, что некоторая часть российских войск отходит от украинской границы, основная их масса остается поблизости.



"Пока войска остаются там, угроза российского военного вторжения продолжит нависать над Украиной, даже если это не является оптимальным вариантом действий для Путина", - заключает издание.

Напомним, операция против террористов активизировалась на востоке Украины в последние дни - больше читайте в спецтеме "Главреда".