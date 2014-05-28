Россия уже "готова к диалогу" с Украиной

Россия уже готова к диалогу с новой властью в Украине.

Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает русская служба ВВС.

"Знаем, что эти выборы прошли не без проблем, не во всех регионах одинаково, но мы уважаем выбор украинского народа. Украинский народ его выразил, и мы готовы к диалогу с новыми властями, которые будут сформированы", - заверила она.

При этом Матвиенко рассказала, что Россию и Украину многое связывает, а потому сторонам необходимо находить формы диалога.

"Мы должны находить формы этого диалога и разрешать те проблемы, которые сложились за последнее время между Россией и Украиной. Мы будем двигаться именно в этом направлении", - добавила она.

При этом Матвиенко заявила, что надежды на то, что "после окончания голосования в Украине наступит мир, согласие, начнется общенациональный диалог", не оправдались.

Как отметила спикер, "карательная операция не только не остановлена, чего ожидали все от вновь избранного президента, она наращивает свои масштабы".

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отказался встретиться с и.о. главы МИД Украины, чтобы обсудить "крымский кризис", мотивируя это тем, что Дещица не имеет права представлять Украину.