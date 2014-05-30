Путин поговорил с Олландом: требовал "прекратить насилие" в Украине, о террористах не вспомнил

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим французским коллегой Франсуа Олландом, в котором снова повторил призыв российской пропаганды о необходимости прекращения антитеррористической операции в Украине.

"По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Франции Франсуа Олландом. Главы государств обсудили вопросы предстоящей двусторонней встречи в Париже 5 июня 2014 года. Владимир Путин подтвердил готовность принять участие в торжественных мероприятиях 6 июня в Нормандии по случаю 70-й годовщины высадки союзников", - сообщили в пресс-службе Кремля.



"Лидеры двух стран продолжили обмен мнениями в связи с развитием ситуации в Украине. Президент России отметил необходимость безотлагательного прекращения киевскими властями насилия и кровопролития, начала прямого диалога Киева с представителями юго-востока страны", - также говорится в сообщении.

При этом Путин в очередной раз ни слова не сказал о пророссийских террористах, которые действуют на Донбассе.