Генпрокуратура открыла дело против Януковича-младшего

Генпрокуратура открыла и расследует уголовное производство по факту злоупотреблений должностными лицами группы компаний "МАКО", принадлежащей сыну экс-президента Украины Александру Януковичу.

Об этом сообщил сообщил заместитель генпрокурора Алексей Баганец, пишет УНИАН.

"Генпрокуратурой Украины, главным следственным управлением зарегистрировано уголовное производство в отношении Александра Януковича, который по предварительному сговору с другими лицами организовал уклонение от уплаты налогов фирмами группы компаний "МАКО", а также дочерним предприятием "Артемовский завод шампанских вин"... На сегодняшний день выявлено более 10 млн грн (уклонение от уплаты налогов) и проводится досудебное расследование", - сказал Баганец.

По его словам, 29 апреля 22 группы следователей Генпрокуратуры вместе с сотрудниками УБОП зашли на 22 объекта в Донецкой области, которые входят в состав группы компаний "МАКО", но через несколько минут были заблокированы людьми, вооруженными автоматами и гранатометами, и выведены из этих помещений.

Таким образом, отметил заместитель генпрокурора, следственные действия стали невозможными.

"Придет время - и мы выдвинем по этому факту подозрение Александру Януковичу, и составим обвинительный акт", - подчеркнул он.

Напомним, экономические санкции со стороны США и Евросоюза были введены против семьи Януковича. Санкции предусматривают арест банковских счетов. Швейцарская прокуратура сообщила о блокировании активов на сумму 140 млн евро, принадлежащих Януковичу и его соратникам.