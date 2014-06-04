В Нацгвардии рассказали, почему бойцы покинули воинскую часть в Луганске

В Нацгвардии объяснили, почему бойцы были вынуждены покинуть воинскую часть в Луганске.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы Нацгвардии Виктория Кушнир, пишет УНИАН.

По ее словам, часть была уничтожена в ходе боев с террористами. Оставаться на территории воинской части бойцам не было смысла, поскольку там "осталось фактически пожарище".

Она также подтвердила, что штурм полка патрульно-постовой службы Национальной гвардии Украины продолжался более 10 часов. Во время длительного противостояния полностью уничтожены в огне автомобильный парк и здание штаба воинской части, огнем повреждена казарма правоохранителей.

Обстрел преступники вели из тяжелого вооружения: автоматов, пулеметов, минометов и гранатометов, также работали снайперы.

Правоохранители отстреливались, пока не использовали весь боезапас, бой вели до последнего патрона.

Среди правоохранителей три бойца ранены. Среди террористов – около 20 раненых и шесть убитых.

На данное время личный состав воинской части передислоцируется в другое безопасное место.

Напомним, ранее сообщалось о том, что бойцы Нацгвардия сражалась до последнего патрона, однако вынуждены были отступить. Среди правоохранителей трое силовиков были ранены.

Среди террористов - 6 убитых и около 20 раненых.

Как известно, 3 июня более 300 вооруженных преступников, окружили милицейский полк патрульно-постовой службы Национальной гвардии Украины, который дислоцируется в Луганске.



После непродолжительных переговоров и отказа правоохранителей на ультиматум террористов сложить оружие, преступники открыли огонь в сторону военных из жилых домов, расположенных вблизи части.



Военнослужащие оказали сопротивление террористам и защищали воинскую часть от захвата.

фото: twitter.com/SergeyPonomarev