Кабмин создал Совет межнационального согласия

Кабинет министров Украины принял постановления, согласно которым был создан Совет межнационального согласия, а также введена должность правительственного уполномоченного по вопросам этнонациональной политики.

Об этом сообщил министр культуры Евгений Нищук, пишет УНИАН.

По его словам, Кабмин разработал два постановления: одно о создании Совета межнационального согласия и второе - об учреждении должности правительственного уполномоченного по вопросам этнонациональной политики при Кабинете министров.

"Сегодня окончательно были приняты эти два постановления", - подчеркнул министр.

При это он добавил, что правительственный уполномоченный будет приравнен к должности заместителя министра культуры и сможет на межгосударственном уровне опекаться этнонациональной политикой.

При этом Нищук отметил, что назначать человека на эту должность будет премьер-министр.

Министр уточнил, что на новый пост может быть назначен Геннадий Друзенко.

Между тем, по его словам, Совет межнационального согласия, возглавит вице-премьер по вопросам гуманитарной политики Александр Сыч.

Кроме вышесказанного напомним, что ранее создать Совет межнационального согласия Кабмину поручил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.