Кабмин создал Совет межнационального согласия

Кабмин ввел должность правительственного уполномоченного по вопросам этнонациональной политики.
Кабинет министров Украины принял постановления, согласно которым был создан Совет межнационального согласия, а также введена должность правительственного уполномоченного по вопросам этнонациональной политики.
Об этом сообщил министр культуры Евгений Нищук, пишет УНИАН.
По его словам, Кабмин разработал два постановления: одно о создании Совета межнационального согласия и второе - об учреждении должности правительственного уполномоченного по вопросам этнонациональной политики при Кабинете министров.
"Сегодня окончательно были приняты эти два постановления", - подчеркнул министр.
При это он добавил, что правительственный уполномоченный будет приравнен к должности заместителя министра культуры и сможет на межгосударственном уровне опекаться этнонациональной политикой.
При этом Нищук отметил, что назначать человека на эту должность будет премьер-министр.
Министр уточнил, что на новый пост может быть назначен Геннадий Друзенко.
Между тем, по его словам, Совет межнационального согласия, возглавит вице-премьер по вопросам гуманитарной политики Александр Сыч.
Кроме вышесказанного напомним, что ранее создать Совет межнационального согласия Кабмину поручил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.