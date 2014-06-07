Россия недовольна, что Украина закрыла границу от террористов

7 июня 2014, 09:14

МИД вручил России ноту протеста о действиях ее пограничников.

Российский МИД получил от Украины ноту с извещением о закрытии восьми пунктов пропуска в Луганской и Донецкой областях.

Об этом сообщается на сайте дипломатического ведомста РФ.

"6 июня в МИД России была получена нота МИД Украины от 5 июня, в которой без объяснения причин сообщается, что украинская сторона прекращает движение через государственную границу между Украиной и Российской Федерацией в пунктах пропуска и местах пересечения границы, расположенных на территории Донецкой, Луганской областей Украины и Ростовской области Российской Федерации.

С сожалением вынуждены констатировать, что данная мера киевских властей вряд ли будет способствовать решению гуманитарных проблем жителей данного региона Украины", - говорится в сообщении МИД РФ.

Так отреагировала Россия на дипломатическую ноту, которая была вручена временному поверенному в делах России в Украине Андрей Воробьеву.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в частности, российскую сторону попросили объяснить очередные факты "грубого нарушения режима российско-украинской государственной границы".

МИД Украины напомнил о фактах задержания на российско-украинской границе вооруженных людей, которые пытались попасть в Украину со стороны России 30 мая.

Также ведомство напомнило о нарушении Россией воздушного пространства Украины 28 мая.

А 5 июня группой вооруженных лиц на бронетранспортере и грузовых автомобилях с тяжелым вооружением осуществлено с российской стороны нападение на пункт пропуска "Мариновка" на территории нашего государства. После отпора вооруженных украинских силовиков упомянутые лица беспрепятственно отступили на российскую территорию.

"Российской стороне заявлен решительный протест в связи с бездействием пограничной службы и других компетентных органов России, которые не препятствуют незаконному перемещению вооруженных организованных формирований и лиц на территорию Украины", - говорится в заявлении МИДа.

"Такие действия российской стороны уже привели к нарушению безопасности на российско-украинской государственной границе и резкогому обострению обстановки в приграничных районах на территории Украины", - подчеркнули в ведомстве.

В МИДе также напомнили, что результатом бездействия пограничников РФ стало решение правительства Украины о прекращении движения через российско-украинскую государственную границу в восьми пунктах пропуска в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, российскую сторону призвали немедленно предпринять необходимые действия для безотлагательного освобождения захваченных так называемыми "казаками" членов миссии ОБСЕ.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за действий боевиков в Донецкой и Луганской областях временно прекращено движение в восьми пунктах пропуска, расположенных на украинско-российской границе.

Так, прекращена работа следующих пунктов пропуска: Мариновка-Куйбышево в Донецкой области, Должанский-Новошахтинск, Червонопартизанск-Гуково, Красная Могила-Гуково, Новоборовцы- Алексеево-Тузловка, Краснодарский-Донецк, Краснодарский-Нижний Швырев, Северний-Донецк в Луганской области.

 

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Россия Украина МИД закрытие граница нота
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