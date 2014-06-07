Порошенко хочет перевооружить армию: нужно учиться обороняться самим

Свобода не дается раз и навсегда, за нее нужно надо постоянно бороться, поэтому украинская армия и ее перевооружение усилиями отечественного ВПК является главным приоритетом.

Об этом заявил новый Президент Петр Порошенко после принесения присяги в парламенте.

"Украинский народ никогда не был так силен, как сейчас. Но свобода не дается раз и навсегда, за нее нужно надо постоянно бороться", - уверен Порошенко.

"Мир, которого мы надеемся достичь в ближайшее время, не будет продолжительным, если мы должным образом не укрепим нашу безопасность. Чтобы мир стал долговременным, нам следует привыкнуть к жизни в условиях постоянной боевой готовности. Мы должны держать порох сухим", - заявил верховный главнокомандующий.

"Армия и ее перевооружение усилиями отечественного военно-промышленного комплекса - это наш главный приоритет. Более того, загрузка государственными заказами предприятий ВПК даст толчок реиндустриализации экономики", - подчеркнул он.

Поорошенко напомнил, что кто жалеет средств кормить свои вооруженные силы, тот кормит чужую армию. "А наша армия должна стать настоящей элитой украинства. Слово генерал должно ассоциироваться не по словом "коррупция", а со словом "герой", - уверен новый Президент.

"Все, от чего зависит обеспечение устойчивого мира и безопасности Украины, мы должны сделать своими силами. Надежные наши союзники и лучшие гаранты мира - армия, флот, Нацгвардия и профессиональные спецслужбы! Никто нас не будет защищать, пока мы не научимся обороняться сами", - подчеркнул Порошенко.

Он пообещал использовать свой дипломатический опыт, чтобы обеспечить подписание международного договора, который пришел бы на смену Будапештскому меморандуму.

По его словам, такой договор должен предоставить прямые и надежные гарантии мира и безопасности - вплоть до военной поддержки в случае угрозы территориальной целостности.

"Любой агрессор на границе Украины должна вспомнить евангельскую мудрость: кто с мечом придет, тот от меча и погибнет", - подчеркнул Порошенко.

Ранее "Главред" сообщал, что Порошенко рассказал, как Янукович 17 лет грабил Донбасс, а теперь финансирует террористов.

Все подробности инаугурации Порошенко читайте в спецтеме "Главреда".