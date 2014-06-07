Как Лукашенко и сын с Турчиновым встречались: опубликованы фото

Николай передал спикеру Рады пакет, который принес с собой.
Ранее сообщалось, что до сегодняшнего дня не было известно об уровне участия Лукашенко в церемонии, хотя приглашение было отправлено заранее.
Стоит отметить, что президент Беларуси заявлял о готовности сотрудничать с новым президентом Украины Петром Порошенко.
После инаугурации Лукашенко со своим сыном Николаем встретился с председателем Верховной Рады Александром Турчиновым, пишет ТСН.
Встреча состоялась в теплой атмосфере с улыбками и дружескими объятиями. Турчинов пожал руку белорусскому президенту и его сыну. А Николай в свою очередь передал спикеру Рады пакет, который принес с собой.
Напомним, что на инаугурацию Порошенко Лукашенко приехал в шикарном кортеже.
фото: vesti.ua