Как Лукашенко и сын с Турчиновым встречались: опубликованы фото

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который прибыл на инаугурацию Президента Украины Петра Порошенко, традиционно привез с собой сына Колю.

Ранее сообщалось, что до сегодняшнего дня не было известно об уровне участия Лукашенко в церемонии, хотя приглашение было отправлено заранее.

Стоит отметить, что президент Беларуси заявлял о готовности сотрудничать с новым президентом Украины Петром Порошенко.

После инаугурации Лукашенко со своим сыном Николаем встретился с председателем Верховной Рады Александром Турчиновым, пишет ТСН.

Встреча состоялась в теплой атмосфере с улыбками и дружескими объятиями. Турчинов пожал руку белорусскому президенту и его сыну. А Николай в свою очередь передал спикеру Рады пакет, который принес с собой.

Напомним, что на инаугурацию Порошенко Лукашенко приехал в шикарном кортеже.

фото: vesti.ua