В батальон "Донбасс" записались 10 солдат Президентского полка

Сегодня, 8 июня, в Киеве проводится последний набор добровольцев в батальон "Донбасс".

Об этом сообщил командир подразделения Семен Семенченко в своем Facebook.

"Батальон Донбасс до 16-00 сегодня (8 июня – прим. ред.) проводит последний призыв на Майдане. Все кто нас не нашел, не дозвонился, не успел – мобилизационный пункт на Крещатике. Или подходим к людям в черной форме с нашивками "Донбасса", - отметил он.

Отдельно Семенченко рассказал, что в батальон "Донбасс"записались 10 человек из Президентского полка.

"Только что записались переводом 10 человек из Президентского полка. Петр Алексеевич, отпустите хлопцев с нами?", - резюмировал он.

Напомним, батальон "Донбасс" проводит обучение добровольцев на базе Нацгвардии в Новых Петровцах, под Киевом.

Вчера, 7 июня, Семенченко сообщил, что база больше не может вместить всех желающих защищать Родину в составе батальона.

"Сюда ехать пока не надо. У нас уже фактически два состава – более 800 человек. До принятия решения командования о формировании еще одного батальона Нацгвардии, принимаю решение о перенаправлении потока патриотов в ряды ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО батальона "Донбасс" (фактически, это партизаны), на базы в Донецкой области", - подчеркнул он.

"Со вторника (10 июня) прием в батальон будет возобновлен, но уже без статусов, госгарантий и зарплат, о чем всех сразу предупреждаю. Часть, формируемая в Новых Петровцах, отправляется на фронт не позднее 23.06", - сообщил Семенченко.