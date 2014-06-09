Тымчук назвал варианты развития событий на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко, который заявил о необходимости прекратить огонь на Донбассе уже на этой неделе, должен поменять руководителей антитеррористической операции на Востоке Украины.

Такое мнение высказал руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей страничке в Facebook, проанализировал возможности завершить АТО на этой неделе. Он также назвал варианты развития событий.

"Но даже замени Президент за час руководителей силовиков и руководство АТО на гениев-стратегов, за неделю операцию все равно не закончить - слишком обширной по географии оказалась зона заражения. Да и границу за день не закрыть, а без этого АТО может продолжаться бесконечно", - считает эксперт.

"Пока новый Президент не расшифровал свой тезис, комментировать его проблематично. Видится несколько вариантов", - написал эксперт.

По мнению Тымчука, "молниеносное и победоносное завершение АТО" сейчас невозможно, а переформатирование операции и смена руководства требуют времени и адекватных кадров, которых в команде Порошенко нет.

В качестве другого варианта разрешения ситуации Тымчук назвал продолжение АТО с одновременными договоренностями с РФ о прекращении поддержки террористов. "Факт: если Путин прекратит поддержку террористов, отзовет своих наемников и обеспечит непрозрачность своей границы (как обещал), то шансы на скорое проведение АТО резко увеличиваются", - написал он.

По его словам, даже в случае ухода российских наемников "на протяжении ближайших суток" местные "ополченцы" из числа криминалитета продолжат сопротивляться силовикам, и за неделю вряд ли удастся полностью зачистить территорию.

Кроме того, он отметил, что "верить Путину может только очень недалекий и наивный человек. Не хочется думать, что г-н Порошенко таковым является".

Третьим вариантом Тымчук назвал "сдачу" Донбасса с превращением его в криминальное квазигосударственное образование по типу Приднестровья под протекторатом России, добавив, что о таком "даже думать не хочется".