Савченко предупредила россиян: принудительное кормление будет воспринимать как пытки

Украинская летчица Надежда Савченко заявила, что отказывается от принудительного кормления и будет воспринимать его как пытку.

Об этом сообщил ее адвокат Марк Фейгин в своем Twitter.

Савченко написала заявление на двух языках: русском и украинском.

В нем летчица отмечает, что, несмотря на голодовку, чувствует себя хорошо.

Причиной голодовки Савченко называет отказ Следственного комитета РФ принять к сведению доказательства ее невиновности и нежелание признать ее военнопленной в соответствии с Женевской конвенцией.

Савченко запретила принудительно себя кормить.

"Разрешаю ставить мне капельницы с глюкозой или разрешить пить воду с сахаром, но запрещаю применять к себе принудительное кормление через нос или рот", - написала Савченко.

Напомним, украинская летчица была похищена боевиками на Донбассе и вывезена в Россию, где ее обвиняют в причастности к гибели российских журналистов.

27 октября Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок содержания Савченко под стражей до 13 февраля 2015 года. 22 декабря Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты Савченко и оставил ее под стражей.

Кроме того, 15 декабря Савченко объявила голодовку в связи с недопуском к ней врача.

26 октября на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии "Батькивщина".

11 декабря Верховная Рада поддержала постановление об обращении в Госдуму и к президенту России Владимиру Путину об освобождении Савченко.