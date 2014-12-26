Боевики потревожили фланг Мариуполя: атаковали блокпост сил АТО, но были отбиты

В пятницу, 26 декабря, в зоне АТО на Донбассе боевики напали на один из блокпостов силовиков возле села Старогнатовка (защищает левый фланг Мариуполя), атака была отбита.

Об этом говорится на странице пресс-центра АТО в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что инцидент произошел на рассвете.

"… боевики совершили нападение на блокпост вблизи Старогнатовки (село в Донецкой области - ред.), но благодаря решительным действиям украинских военных нападение было отбито", - отметили в пресс-центре.

Обратим внимание, что в течение дня боевики продолжали совершать провокационные обстрелы.

"Из стрелкового оружия и гранатометов были обстреляны позиции украинских военных в районах Чернухино и Сокольники", - добавили в штабе АТО.

"Дважды наших военнослужащих провоцировали на ответ в районе Марьинки, где боевики вели огонь из минометов и вооружения БМП. Под минометный обстрел также попал украинский блокпост в районе Майорска", - сообщили силовики.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе Лисичанска Луганской области украинские военные на опорном пункте обнаружили и обезвредили диверсионно-разведгруппу боевиков, которая пыталась ночью вплотную подойти к позициям сил АТО.