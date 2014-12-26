Турчинов назвал условие введения в Украине военного положения

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что в Украине может быть введено военное положение, если мирные формы урегулирования конфликта на территории нашей страны не дадут результата.

Об этом он сообщил в эфире "5 канала", пишет УНИАН.

"В случае, если мирные формы не дадут результата, уже не будет другой альтернативы", - отметил Турчинов.

В то же время секретарь СНБО выразил мнение, что для достижения победы Украина должна мобилизовать весь свой потенциал.

"Мы победим, если будем вместе", - сказал Турчинов.

Между тем он прокомментировал очередную волну мобилизации, заявив, что она необходима для того, чтобы дать отдохнуть тем бойцам, которые уже некоторое время находились на передовой и сформировать соответствующий боеспособный резерв.

Также нардеп подчеркнул, что в будущем будут учтены ошибки предыдущих ее волн.

"И сегодня это должно быть системой организации работы. Это система обучения. Это система подготовки и очень хорошее материально-техническое обеспечение", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, ранее сообщалось, что в следующем году Украину ожидают три волны мобилизации, а также будет восстановлен призыв в армию.