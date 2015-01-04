От субботы до субботы. Экстремальный бюджет-2015, президентский отчет и стайер в должности премьера

Бюджет-2015 был принят после самого продолжительного утреннего заседания парламента в 2014 году и вызвал немало нареканий и вопросов о реальности существования коалиции "Европейская Украина". Петр Порошенко отчитался о президентском полугодии, а Арсений Яценюк призвал переходить к стайерскому подходу в реформах. Глава государства необычно поздравил Украину с непростым Новым годом.

Главный финансовый документ страны обсуждался на совете коалиции в перерывах внеочередного парламентского заседания, выпавшего на последнее воскресенье 2014 года. Народные депутаты в большинстве своем делали выбор между ничегонеделаньем и попытками не позволить принять бюджет-2015, к которому не было нареканий только у человека, живущего за пределами Украины и абсолютно не интересующемуся ее проблемами. При этом принимать главный финансовый документ страны было необходимо, чтобы продолжить переговорный процесс с МВФ. Воскресным днем со своей фракцией встречался Петр Порошенко, и это общение быстро обросло надуманными подробностями, зато стремление Юлии Тимошенко торпедировать результативное голосование за бюджет осталось малозамеченным. Всего 233 парламентария взяли на себя политическую ответственность за смету государственных доходов и расходов (в разной пропорции все фракции коалиции, кроме "Батьківщини"), разделив ответственность с правительством и компенсировав особенности работы нового министра финансов, не принимавшего участия в работе бюджетного комитета Верховной Рады.

Президент выразил показательное удовлетворение принятием бюджета-2015 в ходе итоговой пресс-конференции, во время которой излишняя эмоциональность помешала многим журналистам задать главе государства острые вопросы. Из ответов и утверждений Порошенко заслуживают внимание анонс встречи глав государств "нормандского" формата в Астане, где к поискам путей урегулирования присоединится аксакал постсоветского пространства Нурсултан Назарбаев, очередной публичный отказ продавать 5 канал и уверенность в отсутствии военного решения конфликта на Донбассе. Президент дал понять, что держит руку на пульсе событий, избежав популистских заявлений.

Весьма уверенным в себе выглядел в ходе своей пресс-конференции и премьер, сумевший отказаться от актерского пафоса, зачастую присущего ему во время заседаний правительства. Арсений Яценюк заверил, что бюджет-2015 реалистичен, правительство выполняет поставленные перед собой задачи, но не упустил случая покритиковать выдвиженца БПП Владимира Демчишина, посоветовав тому навести порядок в подконтрольном министерстве. Яценюк подчеркнул, что понимает усталость многих граждан от ожидания реформирования, и заметил, что необходимо нарабатывать тактику стайера, а не спринтера. Интересной новостью от премьера стало не сообщение об отсутствии у него публичных разногласий с Президентом, а о заключении контракта на поставки ядерного топлива с американской компанией Westinghouse, что усиливает энергетическую независимость Украины.

Новогодние праздники привлекли к себе внимание необычным поздравлением Президента, который не только перемежал выступление русскими и крымскотатарскими фразами, но и обратился к стране, стоя среди настоящих героев уходящего года – бойцов и волонтеров, защищающих интересы Украины на Донбассе. Трансляция российского "Новогоднего огонька" с участием фанатов Владимира Владимировича в эфире "Интера" вызвала резкую общественную реакцию, не воплотившейся в оперативные решения по причине интенсивных новогодних праздников, отказываться от которых в украинской элите не принято.

Евгений МАГДА