Турчинов в зоне АТО: передвижение через линию столкновения будет существенно ограничено

Передвижение через линию столкновения в зоне АТО будет существенно ограничено.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов по итогам совещания с руководителями военного блока в Курахово Донецкой области, сообщает пресс-служба СНБО.

По его словам, с целью проведения комплексных антитеррористических мероприятий вводится ограничение передвижения территорией, на которой проходит Антитеррористическая операция.

"Через линию столкновения создано семь транспортных коридоров, все другие пути перекрыты", - объяснил он.

Турчинов также отметил, что все транспортные средства и физические лица, которые попытаются пересечь эти коридоры, будут проходить процедуру тщательной проверки.

"Кроме этого, в случае обстрела в районе 30-ти километровой зоны вокруг транспортных коридоров, они будут перекрываться на неопределенный срок", - подчеркнул он.



Проинспектировав один из таких пропускных пунктов, который находится на линии Курахово-Марьинка-Донецк, секретарь СНБО отметил, что тот функционирует "достаточно эффективно, организовано и без очередей". "Отдельные местные жители, понятно, выражают недовольство из-за некоторых ограничений в передвижении, но вопрос безопасности миллионов наших сограждан является намного важнее", - отметил Турчинов.



Также во время объезда секретарем СНБО передовых позиций украинских военнослужащих, состоялось оперативное совещание в поселке Пески вблизи Донецкого аэропорта. По словам Александра Турчинова, в ходе совещания обсуждался вопрос усиления мер безопасности в зоне проведения антитеррористической операции.



"Российские террористические группировки постоянно нарушают договоренности о прекращении огня, но на каждый выстрел в нашу сторону будет адекватный ответ", - сказал он, добавив также, что для того, чтобы это обеспечить "у нас есть все необходимые современные средства".

Напомним, как сообщал "Главред", ранее секретарь СНБО рассказал об условии для введения военного положения.