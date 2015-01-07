Боевики никак не угомонятся: дважды атаковали новый терминал аэропорта Донецка

В среду, 7 января, в зоне АТО на Донбассе боевики продолжили проводить провокационные обстрелы позиций украинских силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центра АТО в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что информация приведена по состоянию на 18:00.

"Из артиллерии бандиты обстреляли Опытное, в районе Никишино "работал" снайпер", - добавили силовики.

Обратим внимание, что из минометов террористы обстреляли позиции военнослужащих в районе населенных пунктов Опытное, Орлово-Ивановка, Золотое, Пески, Попасная, а также дважды - Авдеевку и новый терминал донецкого аэропорта.

"Из реактивной системы залпового огня "Град" обстреляли населенный пункт Пески и Нижнее. Из стрелкового оружия боевики вели огонь по метеовышке донецкого аэропорта", - добавили в пресс-центре.

Напомним, ранее сообщалось, что возле села Староласпа Донецкой области произошел бой между украинскими военными и террористами-диверсантами, противник понес потери.