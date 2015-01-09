Отряды боевиков формируются в районе Старобешево, а в Донецке создают склады снабжения

В Донецкой области боевики используют район Старобешево – Комсомольское – Новокатериновка как базовый для формирований российских войск и террористов, оперирующих от Тельманово до Докучаевска и Еленовки.

Об этом сообщает нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Отмечается наличие в данном районе пунктов управления и перевалочных баз снабжения. Также в данном районе осуществляется доукомплектование, довооружение и восстановление боеспособности подразделений боевиков и российских наемников", - пишет Тымчук.

По информации эксперта, в Донецке созданы, в качестве элементов единой системы снабжения российско-террористических войск "три "раздаточных пункта-склада", через которые осуществляется снабжение подразделений местных боевиков и российских наемников боеприпасами, запасными частями к бронетехнике и топливом. Выдача материальных ресурсов осуществляется исключительно тем формированиям, которые подчиняются единому командованию", - отмечает эксперт.

Ранее Тымчук сообщал, что севернее Стаханова Луганской области боевики усиленно рассредоточивают боевую технику, пытаясь скрыть её накопление.

Эксперт отмечает, что замечено как минимум 3 новых огневых позиции артиллерии террористов и российских войск.

Также в штабе АТО отмечали, что за минувшую ночь ситуация в зоне проведения антитеррористической операции существенно усложнилась. За ночь боевики 34 раза обстреляли наших военных.

Наибольшая активность террористов наблюдалась на донецком направлении, хотя вооруженные провокации зафиксировано и на других направлениях.