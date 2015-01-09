Главы МИД Украины, Германии, Франции и РФ договорились встретится в Берлине 12 января - Климкин

Главы МИД Украины, Германии, Франции и РФ договорились провести встречу в Берлине 12 января, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Об этом он написал в Twitter.

"Положил трубку после разговора с коллегами из ФРГ, Франции и РФ. Единственный "прогресс" - договорились лично встретиться в Берлине. Работаем дальше... Нормандия снова приедет в Берлин. Встретимся там с министрами 12 января", - написал Климкин.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Франции, России, Украины и Германии проведут встречу 8-9 января, пишет "Европейская правда".

Как сообщалось, 15 января в столице Казахстана Астане должна состояться встреча в "нормандском формате", в которой примут участие президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, президент России Владимир Путин.

В то же время Франция и Германия сомневаются в целесообразности проведения встречи по ситуации в Украине в "нормандском формате" 15 января в Астане.

В частности, представитель канцлера Германии Ангелы Меркель Штефен Зайберт заявил, что встреча имеет смысл только при условии достижения прогресса.

Канцлер же со своей стороны заявила 8 января, что вопрос проведения встречи в "нормандском формате" будет решен в ближайшие дни.

Нормандія знову приїде до Берліна. Зустрінемося там з міністрами 12 січня. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 9 января 2015

Напомним, ранее сообщалось, что в Берлине прошла встреча по Донбассу в "нормандском формате".