Провокации в донецком аэропорту: украинских военных и боевиков обстреливают из минометов - соцсети

В районе донецкого аэропорта из самоходного орудия "Нона" обстреливают украинских силовиков и боевиков, провоцируя на взаимный обстрел.

Об этом сообщил харьковский волонтер Роман Доник на своей странице в Facebook.

"Две "Ноны" катаются по району, прилегающему к аэропорту, и работают на две стороны.

Причем это не догадки – подтвержденные данные с обеих сторон. Обваливают как наших в аэропорту и Песках, Опытном, так и батальон "Восток" плюс "Вольво-Центр", – написал волонтер.

Он также добавил, что в зоне АТО появились "знакомые с прошлого года снайперы", стреляющие с нейтральной полосы в обе стороны.

"Каждый обстрел снайпера заканчивается, как правило, работой минометов в ответку", – добавил Доник.

Напомним, в штабе АТО отмечали, что террористы обстреляли из гранатомета новый терминал донецкого аэропорта, а из вооружения танка - населенный пункт Пески вблизи него. Из зенитной установки обстреляли Марьинку.