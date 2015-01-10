От субботы до субботы. Игра мускулами, оговорка в Берлине и фактор Назарбаева

10 января 2015, 10:25

Наивно рассчитывать, что Кремль гнал боевиков и оружие на Донбасс, чтобы в один прекрасный момент взять и извиниться.

Евгений Магда

Петр Порошенко уверенно оседлал образ верховного главнокомандующего и использует его для реализации рейтинговых

нужд. Арсений Яценюк непродуманным заявлением в Берлине едва не вызвал скандал. Нурсултан Назарбаев, возможно, вспомнил о проведенной на Днепропетровщине молодости.

Между Новым годом и Рождеством Петр Порошенко в Житомирской области успел передать украинским военным партию восстановленной и новой техники, среди которой танки, дальнобойные гаубицы и несколько боевых самолетов. Хотя общественность в социальных сетях активно обсуждает, почему глава государства был в каракулевой шапке, а не более простом головном уборе, важнее следующий факт: оснащенность украинских Вооруженных Сил по сравнению с осенью 2014-го существенно выросла. Среди прочего – за счет мобилизации мощностей "Укроборонпрома" и поставки на передний край американских контрбатарейных комплексов. Пока же Украине нужно готовиться к отражению возможного наступления сепаратистов и россиян весной и продолжать усиливать армию. Как минимум, наивно рассчитывать, что Кремль насыщал боевиками, оружием и бронетехникой Донбасс, чтобы в один прекрасный момент просто взять и извиниться. И размеры золотовалютных резервов России в данном случае имеют далеко не решающее значение.

К сожалению, далеко не все европейские политики считают, что наша страна сегодня является передовым рубежом сдерживания российского империализма. В Старом Свете без избыточного энтузиазма воспринимают соответствующие заявления президента Литвы Дали Грибаускайте или призывы Джорджа Сороса к изменению методологии оказания помощи Украине. Европейские политики продолжают маневрировать между необходимостью поддержки Украины и стремлением не разрушить окончательно отношения с Россией, которая продолжает восприниматься частью европейской элиты в качестве перспективного партнера и огромного рынка сбыта европейских товаров, пусть и на время замороженного.

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Интересно будет понаблюдать, как будут развиваться события в Европейском Союзе после вспышки терроризма во Франции. Теракт 7 января в редакции сатирического издания Charlie Hebdo и цепь других преступлений, в которых обвиняют исламистов, могут серьезно пошатнуть политические основы ЕС. В этой ситуации перед Украиной может открыться неожиданное окно возможностей для сближения с Евросоюзом, которое необходимо использовать с максимальной эффективностью.

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Условие сближения выглядит очевидным: соответствие европейским ценностям и проведение реальных реформ. Получение реальных кредитов, кредитных гарантий западных правительств и анонсирование новых порций помощи – элементы большой политической игры, а вот рекомендация Европейской комиссии не спешить с созывом конференции доноров Украины – реальный факт, свидетельствующий, что в Брюсселе пока не видят четкого плана действий украинского правительства. И заявлений Натальи Яресько, что Украина не является банкротом, в данном случае недостаточно. Арсений Яценюк в Берлине заявил о невероятных вызовах, стоящих перед Украиной, и мог бы вызвать более весомое сочувствие, если бы не абсолютно лишняя фраза, сказанная после встречи с Ангелой Меркель, о российском вторжении в Украину и Германию. Подобная вольная трактовка исторических событий в Берлине, где достаточно сильно влияние Москвы даже в нынешней ситуации, выглядит, как минимум, странно даже для политика, позиционирующего себя в качестве "фронтовика".

Европейский Союз не скрывает желания добиться сворачивания конфликта на Донбассе, который создает проблемы для всего континента. Об этом стремлении четко заявил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. На роль политического "джокера" избран Нурсултан Назарбаев, который не только является ветераном пребывания в президентском кресле, но и ухитряется сохранять нормальные отношения как с Владимиром Путиным, так и с западными лидерами. Президент Казахстана лично прибыл в Берлин, чтобы обсудить с Меркель перспективы проведения переговоров об урегулировании на Донбассе в Астане. В этой ситуации критически важно, чтобы крупнейший конфликт в послевоенной Европе, как успели охарактеризовать ситуацию на востоке Украины, не был разрешен без учета интересов нашей страны. Поэтому украинским дипломатам придется апеллировать не только к принципиальности самой могущественной женщины мира Меркель, но и напоминать о молодых годах Назарбаева, проведенных в ФЗУ в Днепродзержинске. 

 

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Charlie Hebdo Назарбаев статья авторская статья Магда Евгений Магда Яценюк Берлин
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