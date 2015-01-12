В соцсетях рассказали о результатах работы партизан в Донецке

Вчерашнее исчезновение электричества в Донецке было связано с работой партизан-корректировщиков.

Об этом сообщили пользователи соцсетей.

"Работа корректировщиков-партизан Донецка дала желаемый результат – в темноте оркам будет не так весело "обслуживать"))) своих новых хозяев "кадыровцев"))), - говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Главред" сообщал, что, по данным из Донецка "случайный снаряд" повредил электрическое питание в городе. Были обесточены 78 трансформаторных подстанций, не работали 6 котельных в Ленинском, Куйбышевском и Киевском районах".

Также стоит напомним, что за 9-е января украинские партизаны уничтожили до 300 "ополченцев" и несколько единиц их боевой техники.