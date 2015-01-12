Порошенко о конфликте на Донбассе: можем помочь России "сохранить лицо"

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина готова искать способ завершения конфликта на Донбассе, при котором Россия сможет "сохранить лицо".

Об этом он сообщил в интервью телеканалу France 24, пишет Украинская правда.

"Мы открыты и готовы искать вариант сохранения лица для устранения конфликта", - отметил глава украинского государства, добавив, что "никто в мире не хочет для России проблем".

"Я Президент мира, я не Президент войны. И я понимаю, что не существует военного решения проблемы оккупированного российскими войсками и пророссийскими террористами Донецка и Луганска", - считает Порошенко.

В то де время он заверил, что санкции против РФ действуют, и она должна быть наказана за агрессию против Украины.

"И это не только защита Украины, я уже сказал, это защита мировой системы безопасности. И это очень позитивные новости, что санкции действуют", - сказал Президент.

Также он сообщил, что наша страна готова предоставить Донбассу статус специальной экономической зоны с особыми отношениями с ЕС и РФ.

"Мы даже готовы предложить им специальный статус свободной экономической зоны со специальным режимом (отношений - ред.) с Евросоюзом и Россией", - заявил Порошенко.

По его словам, для этого в регионе должны состояться законные выборы, на которых будут избранны местные органы власти. При этом Президент напомнил, что Донбасс по закону уже имеет особый порядок местного самоуправления.

"И значительную часть власти, включая то, на каком языке говорить, какие песни петь, значительную часть экономической автономности они имеют… Но это не вопрос интересов людей, это не конфликт между людьми Донбасса и остальной Украиной, это вопрос агрессии, которая была навязана нам извне", - отметил глава государства.

Между тем Президент добавил, что украинская власть продолжает поставлять на оккупированные территории газ на сумму 6-7 млн долларов в день, не получая никакой оплаты.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что конфликт на востоке Украины очень дорого обходится стране и подрывает ее экономику.