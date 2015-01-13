За день "киборги" из донецкого аэропорта отправили в Россию 35 "грузов-200" - соцсети

После сегодняшних ожесточенных боев за донецкий аэропорт в Россию будут отправлены тела 35 "добровольцев" из разных регионов.

Об этом в своем блоге сообщает Олег Ярчук.

В частности, по его данным, потери сегодня несли подразделения из Подмосковья, Ульяновска, Улан-Удэ и Чечни.

"Район донецкого аэропорта. Подразделения 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа (вч 46108, Улан-Удэ) при выполнении боевых задач потеряли двоих убитыми, четверо были ранены. Потери танковой техники – 1 единица", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе боев значительный урон понесло и подразделение российских десантников из Иваново и Ульяновска.

"Подразделения 331-о парашютно-десантного полка 98-й дивизии ВДВ РФ (Иваново ) при выполнении боевых задач потеряли 18 человек убитыми, 26 – ранеными.

Подразделения 31-й гвардейской отдельной десантной штурмовой бригады ВДВ (в/ч 73612 Ульяновск) при выполнении боевых задач потеряли убитыми – 12, ранеными – 31", - сообщил Ярчук.

Особо в сообщении отмечаются "подвиги" чеченцев: "Подразделения сводного ударного батальона МВД Чеченской республики при выполнении боевых задач – трое убиты, пятеро – ранены". Местонахождение еще 27 человек этого батальона – неизвестно.

По данным перехваченных российских сообщений, кураторы "добровольцев" заявили, что подразделение чеченцев "самовольно покинуло зону боевого соприкосновения и отошло во вторую линию дислокации. Местонахождение командира подразделения выясняется".

Напомним, сегодня, 13 января, на протяжении всего дня из аэропорта в Донецке поступают сообщения об ожесточенных боях.