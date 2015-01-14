Волонтер: боевики готовят удар из огнеметов по донецкому аэропорту

После вчерашних ожесточенных боев за донецкий аэропорт сегодня туда приехали наблюдатели из ОБСЕ и представители Генштаба РФ из координационного центра по прекращению огня.

Об этом рассказал волонтер Роман Доник в своем Facebook.

"Сегодня в аэропорт заезжали ОБСЕшники и российские генштабовцы из координационного центра по прекращению огня. Фиксировать ездили и попытаться повлиять через центр на якобы неподконтрольных боевиков. Клоунаду устраивали", - сообщил он.

По его словам, наши артиллеристы на время этой инспекции приостановили работу, а вот боевики обстрелы продолжали.

"ОБСЕшники делали лица уточками и озабоченно фиксировали. Российские генштабовские офицеры также пытались влиять. Правда, им самим не понятно, как и на кого влиять. "Ноны" российские, наводчики российские. Сепары ложили с пробором на все центры и ОБСЕ", - добавил он.

Также Доник отметил, что "в 20:00, согласно перехваченным переговорам, собирались обстрелять терминал "буратинами" (огнеметные установки залпового огня).

Кроме того, волонтер подчеркнул: "Аэропорт сейчас отвлекающий маневр. Готовится прорыв террористов в другом направлении. Ситуация контролируется".

Напомним, ранее российский журналист Аркадий Бабченко, который принимал участие в двух чеченских войнах, назвал установки "Буратино" оружием войны на тотальное уничтожение и призвал российскую верхушку отобрать их у боевиков.