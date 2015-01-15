Волонтер рассказал, когда силы АТО могут перейти в наступление на Донбассе

Силы антитеррористической операции на Донбассе пока не могут наступать, потому что нет техники для стратегических прорывов, зато у нас есть все, чтобы противостоять активным атакам россиян.

Об этом основатель и координатор волонтерской инициативы "Вернись живым" Виталий Дейнега рассказал на чате в "Главреде".

"Мы обеспечены для того, чтобы противостоять атакам. Но, к сожалению, у нас не будет техники, чтобы переходить в наступление, - говорит волонтер. – Сейчас сложилась ситуация, когда у обеих сторон нет сил для наступления, для стратегических прорывов. Поэтому я считаю, нам надо и дальше сидеть в обороне и дальше живой силой уничтожать противника и главное - его технику. Именно преимущество в технике и будет решающим, если мы решимся на наступление".

Дейнега подчеркнул, что сейчас время играет на нашей стороне. "Пока экономика России истекает кровью, боевики теряют и теряют поддержку. Поэтому нам нужно просто успокоиться, не вестись на провокации и приготовиться к затяжной военной кампании. Только таким образом мы можем избежать действительно больших человеческих жертв с нашей стороны".

"Когда тореадор хочет убить быка, он сначала его долго истощает. Мы должны сделать так, как сделала Хорватия: истощить противника (сепаратистскую "республику" Сербскую Краину, существовавшую в 1991-9994 гг. – Ред.), набраться сил и одним решительным ударом его сломать. Думаю, что это займет пару лет", - подытожил координатор инициативы "Вернись живым".

Напомним, Дейнега на чате в "Главреде" рассказал, как помогли "киборгам" "наделать много шороха в аэропорту" и спасли более сотни жизней украинских военных.