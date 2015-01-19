В СНБО ответили на "предложение" России отдать боевикам аэропорт Донецка

В Минских договоренностях нет ни единого слова о сдаче донецкого аэропорта украинскими военными в распоряжение боевиков.

Об этом заявил спикер СНБО Андрей Лысенко, отвечая на соответствующие заявления России, сообщает пресс-служба ведомства.

Также он заявил, что боевики не отводят тяжелую технику от Донецкого аэропорта, аргументируя это тем, что половина Донецка останется без их "прикрытия".

Кроме того, Лысенко отметил, что в Минских договоренностях от 5 и 19 сентября нет и слова об отступлении украинских военных из аэропорта, добавив, что первым и главным пунктом было прекращение огня обеими сторонами.

"Украинские военные это выполняют, но провокационные обстрелы и угроза жизни наших военных ставит их в условия, когда они вынуждены отвечать огнем на огонь", - прибавил он.

Лысенко подчеркнул: "Линия разграничения была как раз той, когда подписывались эти соглашения, то есть донецкий аэропорт находился под контролем украинских военнослужащих и речи о том, что они должны покинуть этот объект, не было вообще".

"Мы понимаем, почему российская сторона настаивает на том, что мы должны вроде бы отдать этот донецкий аэропорт. Это не просто стратегический объект, это одна из площадок, с которой могут террористы начать свое наступление, но и по требованию меморандума – кажется пункт третий – после отвода тяжелого вооружения на 15 км, получается так, что они должны отвести свое тяжелое вооружение на 15 км от донецкого аэропорта, а это за середину города Донецк, им крайне невыгодно, чтобы полгорода оставалось без их тяжелого вооружения, поэтому они настаивают на том, чтобы мы этот аэропорт отдали", - заявил он.

Отдельно Лысенко подчеркнул – аэропорт украинские военные не отдадут: "Он под нашим контролем".

Напомним, несколько последних дней в самом аэропорту и близлежащих селах шли ожесточенные бои и обстрелы из тяжелых орудий и реактивных установок.

Действия боевиков вынудили украинское руководство отдать приказ на массированный удар по скоплениям террористов – чтобы вынудить их к соблюдению договоренностей.

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