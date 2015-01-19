Адвокаты о Савченко: 37 дней голодает, сильно изменилась

Арестованная в России украинская летчица и нардеп Надежда Савченко в ходе голодовки сильно похудела.

Об этом в своем аккаунте в Twitter написал ее адвокат Марк Фейгин.

"Савченко сейчас очень похудевшая, совсем не такая, какой вы ее видели", - отметил он.

В то же время еще один защитник нардепа - Николай Полозов - на своей странице в соцсети написал, что Савченко голодает уже 37-й день подряд.

Также он рассказал о поданной адвокатами жалобе в Басманный районный суд города Москвы.

"Подали жалобу в Басманный суд на бездействие СК по нашему ходатайству об освобождении Савченко для участи в сессии ПАСЕ", - заявил Полозов.

Напомним, ранее адвокаты украинки сообщали, что Надежда Савченко за время голодовки похудела на 10 кг.

Украинская летчица была арестована в России после похищения на Донбассе. Она обвиняется в причастности к убийству двух журналистов ВГТРК. На время следствия украинка арестована до 13 февраля 2015 года. Стоит обратить внимание, что все обвинения Савченко категорически отвергает.