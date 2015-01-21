Зюганов хочет помочь боевикам Донбасса "на полную катушку"

Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов призвал российские власти помочь тем, кто воюет на Донбассе "на полную катушку".

По мнению Зюганова, украинские власти находятся под влиянием Госдепа США, пишет РИА Новости.

"Но мы должны, мы давно предлагали признать Донецкую и Луганскую республики, мы обязаны это сделать и должны понимать, что там ребята сражаются за нас! Там Сталинград сегодня проходит!" — сказал он на заседании Госдумы.

"Помогите сегодня хотя бы тем, кто там находится, на полную катушку", — отметил глава КПРФ.

Напомним, в СНБО отмечали, что ситуация в зоне антитерростической операции остается напряженной. Боевики и российские регулярные воинские подразделения пытаются проводить локальные наступательные операции и расширить подконтрольную им территорию. Также происходит активная перегруппировка и наращивание сил противника в районе донецкого аэропорта и на территории Луганской области.

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