В "Народном фронте" объяснили, когда нужно вводить военное положение в Украине

Для усиления обороноспособности Украины необходимо решать проблемы армии, в первую очередь - провести техническое оснащение и мобилизацию-демобилизации.

Об этом в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил нардеп из фракции "Народный фронт", председатель Комитета по национальной безопасности и обороне Сергей Пашинский.

Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба партии "Народный фронт".

"Сегодня мы слышим много упреков, что у нас армия в 200 000 человек, не может справиться. Но это не совсем так - некоторые части совершенно неукомплектованые, имеющиеся части противовоздушной обороны оснащены техникой 60-х годов, об этом можно много говорить, потому что это мой профиль. Но если говорить в государственном контексте - мы все должны мобилизоваться, чтобы исправить ситуацию ", - сказал Пашинский.

Глава Комитета также отметил, что он лично считает: военное положение целесообразно вводить, когда Россия начнет широкомасштабную континентальную войну, и тогда же объявлять общую мобилизацию.

"На сегодняшний день введение военного положения с точки зрения тактики, например, аэропортом Донецка или Дебальцево, нам никаких плюсов не дает", - сказал Пашинский.

"От того, что мы введем военное положение, мы не получим ни танков, ни артиллерии, ни новых солдат, ничего. Что мы потеряем? Очевидно, что какая-то часть населения будет в панике, у нас будут финансовые проблемы, мы разбалансируем нашу систему. Я думаю, присутствующий здесь коллега из МИДа более подробно объяснит, какими проблемами с МВФ это грозит", - подчеркнул "фронтовик".

Пашинский также отметил, что сейчас у Президента и Генштаба есть все ресурсы, которыми они могут оперировать для обороны государства.