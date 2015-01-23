Минюст анонсировал ликвидацию двух своих служб

Первый заместитель министра юстиции Наталия Севостьянова заявила, что Государственные исполнительная и регистрационная службы будут ликвидированы.

Об этом она сообщила во время пресс-конференции, пишет УНИАН.

"У нас есть очень много вопросов по поводу работы Государственной исполнительной службы и Государственной регистрационной службы", - отметила чиновник.

По ее словам, "в свое время эти органы были созданы и выведены из системы Министерства юстиции в центральные органы исполнительной власти под конкретные лица, желавшие руководить этими направлениями".

"На сегодняшний день мы имеем очень много жалоб на качество предоставления услуг этими двумя органами исполнительной власти, которые превратились во взяточников, только так зарабатывающих средства", - подчеркнула первый заместитель министра.

"Мы приняли решение о ликвидации Государственной исполнительной службы и Государственной регистрационной службы Украины. Мы передаем полномочия по реализации государственной политики в сфере принудительного исполнения решений и в сфере государственной регистрации Министерству юстиции на сегодняшний момент, но это не является самоцелью", - сказала Севостьянова.

При этом она уточнила, что реформирование служб будет проводиться во много этапов.

"В конце данной реформы мы стремимся оказаться в системе, где исполнение решений судов будет осуществляться по смешанной системе", - объяснила чиновник.

"Кроме государственных исполнителей, мы будем иметь частную исполнительную службу. Мы создадим отдельное вознаграждение для государственных исполнителей по результатам эффективности их работы. Таким образом, они будут иметь стимул и мотивацию", - сообщала она.

Также, по ее словам, в рамках реформирования Государственной регистрационной службы ее функции должны будут постепенно передаваться органам местного самоуправления.

Напомним, ранее министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус заявил, что в МЭРТ планируется уменьшение количества департаментов с 24 до 15.