Подробности обороны Углегорска: силы АТО запустили танки боевиков в город и сожгли

Стали известны подробности вчерашнего ожесточенного штурма Углегорска Донецкой области, предпринятого местными боевиками при поддержке российских военных и бронетехники. Силовики сожгли минимум 4 танка и 4 бронемашины боевиков с экипажами.

Об этом правозащитник и блогер Sergey Naumovich сообщает на своей странице в Facebook.

По его данным, было принято решение не принимать удар на город в лоб, а запустить технику в Углегорск и там уничтожить.

"План реализовали на 5 +. Запустили бронетехнику "сепар" в город и дали", - цитирует блогер сообщение одного из бойцов АТО, находившегося на месте боя.

"Минимум 4 танка и 4 БМП сожгли с уродами вместе, вылезти из танков экипажам не дали", - продолжает от.

По его словам, бойцы Нацгвардии, спецназовцы роты "Свитязь" вместе с десантниками 25-й бригады отрезали сепаратистов, которые вошли в город со стороны Горловки. Вечером, 29 января, шло уничтожение остатков прорвавшихся и параллельно преследования отступающих в направлении Горловки.

Также, по словам блогера, "ребята приняли решение, если удастся на плечах отступающих ворваться в Горловку".

"Плюнуть на начальство и попробовать вместе с 25-й взять Горловку. Подошло подкрепление, которое закрыло фланги. Просили передать благодарность "богам войны", артиллерия работает на полную", - пишет Sergey Naumovich.

В то же время самозваный "министр обороны" ДНР Эдуард Басурин заявил, что боевики якобы наполовину взяли контроль над Углегорском.

"Углегорск контролируется наполовину. Это господствующая высота возле Енакиево, которая важна в развитии дальнейших оборонительных действий, полный контроль над ним необходим для дальнейшего успешного развития события", — сказал отметив, что под полным контролем боевиков находится Михайловка.

Кроме того, в сети появились фото якобы взятых в Углегорске в плен силовиков, а также видео допроса избитых молодых ребят с перевернутым украинским флагом, представленных как пленные "укропы".

Напомним, ранее сообщалось, что со стороны Горловки в Углегорск прорвались танки и пехота боевиков, которые пытались "захлопнуть" наших военных в дебальцевском "котле", в центре города шли уличные бои и танковые дуэли.

Позже выяснилось, что украинские военные отразили атаку террористов на город с помощью батальона Нацгвардии имени Кульчицкого.