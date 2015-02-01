Филатов рассказал о здоровье Семенченко после ранения под Углегорском

Семен Семенченко, который вместе с отрядом батальона "Донбасс" попал в засаду под Углегорском, находится в стабильном состоянии.

Об этом сообщил народный депутат Борис Филатов в своем Facebook.

По его словам, у комбата были обнаружены контузия, переломы и пробито легкое.

"Организовываем медицинскую помощь, охрану и возможную дальнейшую транспортировку Семену Семенченко", - написал Филатов.

Как сообщал "Главред", вчера, 31 января, в ходе попытки прорваться на помощь украинским силовикам, ведущим уличные бои в городе, отряд "Донбасса" попал в засаду. Несколько бойцов были убиты, еще несколько получили ранения.