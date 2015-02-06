Подольский потребовал отвода судей, рассматривающих жалобу на приговор Пукачу

6 февраля 2015, 16:39

Пукач поддержал требование об отводе судей.

Алексей Подольский и Мирослава Гонгадзе

Журналист Алексей Подольский, потерпевший по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, заявил об отводе коллегии суда Апелляционного суда Киева, рассматривающего жалобу на приговор экс-генералу МВД Алексею Пукачу.

Соответствующее ходатайство Подольский внес на заседании суда, после того как суд отказался удовлетворить его заявление об отводе представителей государственного обвинения, сообщает  УНИАН.

По мнению Подольского, прокуроры не должны принимать участия в рассмотрении апелляционной жалобы, поскольку предвзято относились к Пукачу при рассмотрении дела первой инстанции, а также "принуждали" подсудимого дать необходимые им показания.

"Я заявляю вам категорический отвод, я вам не доверяю", - сказал Подольский.

В то же время суд удовлетворил ходатайство Подольского и направил в Генпрокуратуру его заявление о вроде бы совершении противоправных действий прокурорами Романом Волошиным и Владимиром Шиловым, а также судьей Печерского районного суда Андреем Мельником.

В свою очередь прокуроры отметили, что в соответствии с нормами действующего законодательства потерпевший не привел оснований для отвода состава суда.

Вместе с тем другая потерпевшая по делу Мирослава Гонгадзе отметила, что также не видит оснований для отвода коллегии судей.

"Сегодня утром мы все заявили, что доверяем составу суда, я не вижу сегодня, на этот момент, что что-то изменилось для того, чтобы заявлять отвод составу суда", - сказала Гонгадзе.

В свою очередь Пукач поддержал требование об отводе судей.

"Я поддерживаю это. Я поддерживаю истину и правду в этом деле", - сказал Пукач.

Заслушав мнения сторон, суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.

Напомним, что сегодня в суде Пукач заявил, что прокуроры Шилов, Волошин и судья Печерского районного суда Мельник принуждали его в ходе судебного процесса не вспоминать фамилии экс-президента Леонида Кучмы и экс-спикера Владимира Литвина.

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