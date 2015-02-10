Россия попытается захватить Дебальцево до переговоров в Минске - экс-глава МИДа Швеции

Российская армия будет делать все возможное, чтобы захватить Дебальцево до начала переговоров в Минске 11 февраля.

Об этом написал бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт в своем Твиттере.

"Я думаю, нам следует ожидать значительных усилий россиян по захвату Дебальцево до назначенной на среду встречи в Минске", – написал он.

I think we should expect heavy Russian efforts to capture Debaltseve before the Wednesday meeting in Minsk. Establish facts on the ground. — Carl Bildt (@carlbildt) 9 февраля 2015

По мнению политика, таким образом россияне постараются поставить оппонентов перед новым состоянием дел.

Напомним, журналист "Надзвичайних новин"Михаил Дворянчук писал, что боевики получили очередной приказ во что быто ни стало взять Дебальцевский плацдарм, чтобы президент РФ Владимир Путин мог получить козыри на переговорах в Минске

Как известно, сейчас дебальцевский плацдарм является одним из основных направлений усилий российских войск и террористов в зоне АТО.