Россия попытается захватить Дебальцево до переговоров в Минске - экс-глава МИДа Швеции

Российская армия будет делать все возможное, чтобы захватить Дебальцево до начала переговоров в Минске 11 февраля.

Об этом написал бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт в своем Твиттере.

"Я думаю, нам следует ожидать значительных усилий россиян по захвату Дебальцево до назначенной на среду встречи в Минске", – написал он.

I think we should expect heavy Russian efforts to capture Debaltseve before the Wednesday meeting in Minsk. Establish facts on the ground.