Порошенко представил Шокина коллективу ГПУ: требует суда над Януковичем и его соратниками

Президент Украины Петр Порошенко представил коллективу Генеральной прокуратуры Генерального прокурора Виктора Шокина.

Об этом сообщает официальный сайт Главы государства.

Президент подчеркнул, что главной задачей Генпрокуратуры является расследование убийств участников Майдана. "До 22 февраля наработки, которые были сделаны, должны быть реализованы", - подчеркнул Порошенко.

Глава государства заявил, что Генеральная прокуратура должна использовать возможности, предоставляемые Законом о заочном правосудии для того, чтобы провести суд над Виктором Януковичем и его соратниками. "Вопрос не только в том, чтобы соратники оказались за решеткой, а в том, чтобы весь мир увидел это уже другая Украина, которая умеет жить по-другому, которая способна привлечь к ответственности тех, кто воровал и уничтожал страну", - сказал Глава государства.

Президент подчеркнул, что важной задачей Генеральной прокуратуры является восстановление доверия людей. "Я надеюсь, что первыми кадровыми назначениями общество будет приятно удивлено, и Ваша позиция будет поддержана", - отметил Петр Порошенко.

Президент призвал Генерального прокурора забыть об обязательствах перед 318 народными депутатами, которые проголосовали за его кандидатуру. "Вы ни перед кем не имеете обязательств, кроме как перед украинским народом", - сказал Петр Порошенко.

Он подчеркнул, что ожидает от Генпрокуратуры большей жесткости в борьбе с коррупцией.

Президент призвал ГПУ наладить работу со средствами массовой информации и общественностью.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада согласилась назначить Шокина генпрокурором.