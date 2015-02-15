Порошенко поговорил с Путиным, Меркель и Олландом: огонь должен быть прекращен, включая Дебальцево

Сегодня, 15 февраля, под вечер Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентами Франции Франсуа Олландом и России Владимиром Путиным.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, совместная позиция "Нормандского формата" – прекращение огня должно произойти на всей линии столкновения, включая части в районе Дебальцево.

Порошенко подчеркнул, что для отвода военной техники и тяжелого вооружения требуется полное и безусловное прекращение огня.

Петр Порошенко, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Владимир Путин отметили необходимость создания условий для работы наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Дебальцево Донецкой области для мониторинга и верификации режима прекращения огня.

Собеседники договорились продолжить переговоры в "Нормандском формате" 16 февраля.

Напомним, куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник заявил, что под Дебальцево идет танковая атака боевиков на позиции сил АТО.