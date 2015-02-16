СБУ перехватила переговоры об обстреле боевиками Донецка: опубликована запись

Служба безопасности Украины обнародовала перехват телефонных переговоров двух боевиков об артиллерийском обстреле 11 февраля в Донецке, доказывающий, что областной центр обстреливают сами боевики.

Соответствующую аудиозапись опубликовал советник главы СБУ Маркиян Лубкивский в Facebook.

Боевики обсуждают обстрел Донецка. В конце один из них спрашивает: "Неужели нельзя было поймать?!". На что другой отвечает: "Можно было, потому что это бьют наши". Первый же боевик после этого говорит: "Наши бьют, я знаю, что с миномета обстреливают Донецк наши. Это я все знаю".

Напомним, ранее сообщалось, что боевики продолжают обстрелы сил АТО под Луганском и Донецком.

Аудио: Служба безпеки України.