Порошенко назначил Турчинову двух первых заместителей

Порошенко назначил Гладковского первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Президент Украины Петр Порошенко назначил двух первых заместителей секретаря СНБО.
Об этом передает пресс-служба главы государства.
Президент Украины Петр Порошенко своим указом № 90/2015 назначил Михаила Коваля первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Предыдущим указом № 89/2015 Президент освободил Коваля от должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
Также Порошенко своим указом № 91/2015 назначил Олега Гладковского первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко назначил новых глав четырех областных администраций.